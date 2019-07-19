Рябков обсудит в Каракасе развитие сотрудничества с Венесуэлой

Как сообщил ранее ТАСС сам Рябков, контакты "запланированы на всех уровнях, в том числе на уровне руководства Венесуэлы". Кроме того, по его словам, будет возможность переговорить и с участниками самого заседания бюро Движения неприсоединения.

В свою очередь министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса уточнил, что у Рябкова пройдут консультации с ним, его заместителем и вице-президентом, а если позволит график, то и с президентом Николасом Мадуро. Он подчеркнул, что это необходимо "для продолжения тесного сотрудничества с Россией".

Рябков в преддверии переговоров сообщил, что на консультациях планируется обсудить весь спектр вопросов сотрудничества между Москвой и Каракасом: это продвижение и углубление всестороннего стратегического партнерства, реализация проектов в разных областях, а также обширнейший блок международных вопросов. Будет затронута в том числе проблематика присутствия российских военных специалистов в латиноамериканской стране и график предстоящих двусторонних контактов.

В то же время замглавы МИД РФ указал, что не уполномочен комментировать возможность визита в Россию президента Венесуэлы, который, по словам Арреасы, может пройти до конца года. Между тем Рябков отметил, что все контакты с венесуэльцами состоятся по мере складывания для этого необходимых условий.

Венесуэла и Россия

С начала 2019 года, после того как лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента, в стране продолжается политический кризис. Тогда временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС. Действующий президент Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипотношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.

За прошедшие с тех пор месяцы кризис неоднократно обострялся, правительство обвиняло оппозицию в попытках насильственного захвата власти, несколько сторонников Гуайдо были арестованы. Однако добиться окончательной победы пока не удается никому - Мадуро контролирует исполнительную и судебную власть, силовые структуры и армию, оппозиция - парламент страны.

В конце марта стало известно, что в Венесуэлу прибыли российские военные специалисты для обслуживания поставленной в рамках военно-технического сотрудничества военной техники. США потребовали их вывода, однако в МИД РФ указали, что российские военнослужащие имеют полное право находиться на территории латиноамериканской страны в соответствии с подписанными контрактами и не принимают участия во внутриполитическом противостоянии.

В Москве неоднократно подчеркивали необходимость урегулировать кризис в Венесуэле путем политического диалога. В мае при посредничестве правительства Норвегии в Осло прошли как минимум два раунда непрямых переговоров между властями и оппозицией Венесуэлы. 8 июля новый этап диалога стартовал на Барбадосе. Москва приветствовала эти усилия.

Россия сохраняет экономические интересы в Венесуэле, в частности в нефтяной сфере. Значительные инвестиции в развитие нефтяной промышленности страны осуществила "Роснефть". Посетившая РФ в марте 2019 года вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес даже заявила о планах переноса центрального офиса государственной нефтяной компании PDVSA в Москву.