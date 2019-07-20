Волгоградский избирком снял с выборов кандидата в облдуму от ЛДПР из-за сокрытия судимости

ВОЛГОГРАД, 20 июля. /ТАСС/. Избирательная комиссия Волгоградской области в субботу исключила из представленного региональным отделением ЛДПР списка кандидатов в депутаты областной думы Сергея Беляевского в связи с тем, что он не предоставил сведений о своей судимости, сообщается на официальном сайте областного избиркома.

"Из заверенного списка исключен один кандидат - Сергей Беляевский. Всего в составе списка кандидатов, выдвинутого региональным отделением партии ЛДПР для участия в выборах депутатов Волгоградской областной думы по единому избирательному округу, зарегистрированы 58 человек", - говорится в сообщении.

По словам начальника отдела областного избиркома Натальи Фатеевой, на основании информации из ГУ МВД России по Волгоградской области установлено, что "данный кандидат не представил сведения о своей судимости". "В соответствии с законодательством, это является основанием для исключения кандидата из заверенного списка по единому избирательному округу", - приводятся в сообщении слова Фатеевой.

В пресс-службе Волгоградского областного избиркома ТАСС уточнили, что сейчас избиркомом для участия в выборах в облдуму зарегистрирован список "Справедливой России", на рассмотрении находятся документы от ЛДПР, КПРФ и "Единой России". Выборы в областную думу пройдут в единый день голосования 8 сентября. 19 депутатов из 38 будут избираться по партийным спискам по единому избирательному округу, 19 - в одномандатных округах.

Восьмого сентября в Волгоградской области также пройдут выборы главы региона. Кандидаты в губернаторы, согласно областному закону, могут выдвигаться только от политических партий. Сейчас четверо из восьми претендентов на пост губернатора подали документы в областной избирком для регистрации в качестве кандидата. Первым это сделал 16 июля действующий глава региона Андрей Бочаров, выдвинутый партией "Единая Россия".