Эксперт: перенос саммитов БРИКС и ШОС позволит Челябинску быстрее решить текущие проблемы

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Решение президента РФ Владимира Путина о переносе предстоящих саммитов БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Санкт-Петербург из Челябинска позволит оперативнее решить насущные проблемы города и области. Такое мнение в субботу в беседе с корреспондентом ТАСС выразил руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян.

Президент РФ 19 июля на встрече с врио губернатора Челябинской области Алексеем Текслером сообщил, что саммиты БРИКС и ШОС в рамках председательства России в этих организациях пройдут в Санкт-Петербурге, а не в Челябинске, как планировалось ранее. Как отметил глава государства, из-за увеличения числа участников ряд мероприятий пройдет в Челябинске, но сам саммит - в Петербурге. При этом заложенные ранее средства будут направлены на развитие Челябинска.

Кирьян напомнил, что прежнее руководство региона не успело подготовить город к проведению саммита. "Врио губернатора Алексей Текслер - человек с опытом работы в исполнительной власти и хорошо понимает, что все должно быть либо сделано, либо уже должно быть найдено решение", - сказал Кирьян, заметив, что Челябинск примет ряд мероприятий в рамках саммита, немного сняв нагрузку с Петербурга, который готов к проведению крупных форумов, хотя и не был заявлен изначально.

"Наверное, город [Челябинск] и регион прямо к саммиту могли сделать все, что можно, за счет ресурсов, которые только есть. Но есть мусорная, экологическая проблема, проблема со строительством, и не имеет смысла брать все деньги из этих статей и бросать срочно на подготовку к мероприятиям", - продолжил эксперт. "Саммитов будет еще много, а дороги или решение ситуации с экологией через ГОСТы и через новое регулирование нужны уже сейчас", - добавил он.

Поддержка врио губернатора

Генеральный директор федеральной экспертной сети "Клуб регионов" Сергей Старовойтов со своей стороны указал на то, что перенос саммитов "выглядит как традиционная поддержка, которую глава государства оказывает главе региона в предвыборный период". "В данном случае произошло следующее: президент Путин инвестировал в Текслера свое время, свой рейтинг, федеральный административный ресурс и федеральные финансы", - считает эксперт.

Старовойтов пояснил, что сейчас в Челябинской области наблюдается "определенное напряжение" между врио губернатора и местными элитами, связанное в том числе с тем, что Текслер намеревается решать экологические проблемы путем квотирования выбросов местных предприятий. "Путин, по сути, посылает недвусмысленный сигнал региональным элитам о том, как надо относиться к Текслеру", - считает он, заметив, что теперь "Текслеру эти авансы нужно отработать безупречно".

Говоря о подготовке Челябинска к саммитам ШОС и БРИКС, эксперт напомнил, что она была "дискредитирована предыдущим главой региона" Борисом Дубровским в связи с финансовыми скандалами касательно распределения подрядов. "В регионе не очень понимали жители и представители элиты, зачем этот саммит нужен. Не очень было понятно, что он дает региону", - резюмировал Старовойтов.