СМИ: посол России в Тегеране встретился с помощником спикера парламента Ирана

ТАСС, 20 июля. Чрезвычайный и Полномочный посол Российской Федерации в Иране Леван Джагарян провел в субботу переговоры со специальным помощником спикера иранского парламента по международным делам Хосейном Амиром Абдоллахийаном. Об этом сообщило агентство Mehr.

По его информации, на встрече стороны обсудили двусторонние отношения, международные вопросы и последнее развитие ситуации в регионе.

О других подробностях переговоров агентство не сообщило.

Агентство IRNA в пятницу информировало, что Корпус стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) задержал британский нефтяной танкер Stena Impero в Ормузском проливе "в связи с нарушением международных правил". По данным КСИР, танкер сопровожден до берега для проверок.

Как сообщили в шведской компании Stena Bulk, которой принадлежит судно, экипаж, состоящий из 23 моряков, не выходит на связь. Представитель судовладельца заявил ТАСС, что на борту танкера находятся три российских моряка. В посольстве России в Тегеране ТАСС информировали, что представитель судовладельца подтвердил им "информацию о 3 российских моряках на борту".