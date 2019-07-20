{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Задержание Ираном британского танкера в Ормузском проливе

СМИ: посол России в Тегеране встретился с помощником спикера парламента Ирана

Cтороны обсудили международные вопросы и последнее развитие ситуации в регионе

ТАСС, 20 июля. Чрезвычайный и Полномочный посол Российской Федерации в Иране Леван Джагарян провел в субботу переговоры со специальным помощником спикера иранского парламента по международным делам Хосейном Амиром Абдоллахийаном. Об этом сообщило агентство Mehr.

По его информации, на встрече стороны обсудили двусторонние отношения, международные вопросы и последнее развитие ситуации в регионе.

О других подробностях переговоров агентство не сообщило.

Агентство IRNA в пятницу информировало, что Корпус стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) задержал британский нефтяной танкер Stena Impero в Ормузском проливе "в связи с нарушением международных правил". По данным КСИР, танкер сопровожден до берега для проверок.

Как сообщили в шведской компании Stena Bulk, которой принадлежит судно, экипаж, состоящий из 23 моряков, не выходит на связь. Представитель судовладельца заявил ТАСС, что на борту танкера находятся три российских моряка. В посольстве России в Тегеране ТАСС информировали, что представитель судовладельца подтвердил им "информацию о 3 российских моряках на борту".

Теги
ИранРоссияЗадержание Ираном британского танкера в Ормузском проливе
Задержание Ираном британского танкера в Ормузском проливе
Косачев: ситуация в Ормузском проливе дала США повод усилить свое присутствие в регионе
Глава комитета Совета Федерации по международным делам в качестве подтверждения своих слов сообщил, что Пентагон только что одобрил переброску военных в Саудовскую Аравию
Читать полностью