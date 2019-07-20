Рябков провел встречу с Мадуро

КАРАКАС, 21 июля. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков сообщил, что встретился с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.

"Мы имели честь быть принятыми президентом Николасом Мадуро", - сказал Рябков журналистам.

"Двусторонняя повестка очень позитивная, - отметил высокопоставленный дипломат. - Нет никакого негативного влияния из-за текущей ситуации". Рябков подчеркнул, что Россия всегда поддерживала законного президента Венесуэлы Николаса Мадуро. "Мы никогда не колебались в нашей полной поддержке законного правительства Боливарианской республики Венесуэла - президента Николаса Мадуро и его команды, - указал он. - У самопровозглашенного президента [Гуайдо] нет никаких оснований претендовать на то, что он представляет волю народа Венесуэлы".

Рябков находится в Каракасе для участия в министерской встрече Координационного бюро Движения неприсоединения.

С начала года в Венесуэле продолжается политический кризис. 23 января лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС.

Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипотношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.