Рябков: Россия верит в способность властей Венесуэлы преодолеть все сложности

КАРАКАС, 21 июля. /ТАСС/. Москва убеждена в способности венесуэльского правительства во главе с президентом Николасом Мадуро преодолеть все сложности, с которыми сталкивается латиноамериканская страна, и готова поддержать усилия ее властей. Об этом заявил журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков после встречи с венесуэльским президентом.

"Мы старались с нашей стороны подчеркнуть, что, во-первых, стратегическое партнерство между Россией и Венесуэлой непоколебимо. Во-вторых, мы убеждены, что законное правительство страны во главе с президентом Николасом Мадуро абсолютно способно преодолеть стоящие перед ним сложности", - сказал он.

"И в этом деле правительство Венесуэлы располагает полной поддержкой России", - добавил Рябков.