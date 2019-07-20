{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Политический кризис в Венесуэле
Обновлено 

Рябков: Россия верит в способность властей Венесуэлы преодолеть все сложности

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков Михаил Почуев/ТАСС
Описание
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
© Михаил Почуев/ТАСС

КАРАКАС, 21 июля. /ТАСС/. Москва убеждена в способности венесуэльского правительства во главе с президентом Николасом Мадуро преодолеть все сложности, с которыми сталкивается латиноамериканская страна, и готова поддержать усилия ее властей. Об этом заявил журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков после встречи с венесуэльским президентом.

"Мы старались с нашей стороны подчеркнуть, что, во-первых, стратегическое партнерство между Россией и Венесуэлой непоколебимо. Во-вторых, мы убеждены, что законное правительство страны во главе с президентом Николасом Мадуро абсолютно способно преодолеть стоящие перед ним сложности", - сказал он.

"И в этом деле правительство Венесуэлы располагает полной поддержкой России", - добавил Рябков.

Теги
Политический кризис в Венесуэле
Рябков провел встречу с Мадуро
Замглавы российского МИД подчеркнул, что Россия всегда поддерживала законного президента Венесуэлы
Читать полностью