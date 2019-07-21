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Кризис в Сирии

Российские военные доставили в Дарайю более 2 т гуманитарной помощи

В состав гуманитарного набора вошли консервы, чай, мука и сахар

ДАРАЙЯ /Сирия/, 21 июля. /ТАСС/. Более 2 т гуманитарной помощи доставлены в населенный пункт Дарайя, расположенный в Восточной Гуте, рассказал журналистам представитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Сергей Дубровин.

"Центром примирения враждующих сторон принято решение провести гуманитарную акцию в данном населенном пункте. Гуманитарный набор включает в себя консервы, рис, чай, муку, сахар общим весом более 2 т", - рассказал Дубровин.

До войны в Дарайе проживали порядка 14 тыс. человек, сейчас - около 10 тыс. По словам главы поселения, в последние месяцы беженцы активно возвращаются в Дарайю. Всего после окончания боевых действий сюда уже вернулись порядка тысячи человек.

"Несмотря на то, что многие дома разрушены, люди все равно хотят жить здесь. И мы говорим спасибо России за то, что помогают нам сейчас", - сказал глава поселения.

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