Главы МИД РФ и Сирии обменялись поздравлениями в честь 75-летия установления дипотношений

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Главы внешнеполитических ведомств России и Сирии Сергей Лавров и Валид Муаллем обменялись в воскресенье поздравительными телеграммами по случаю 75-летия установления дипломатических отношений между странами. Сообщение об этом размещено на сайте МИД России.

"Главы внешнеполитических ведомств отметили традиционно дружественный характер российско-сирийских отношений, которые в последние годы вышли на новый уровень сотрудничества, в том числе в контексте решающего вклада России в борьбу с терроризмом в Сирии", - говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что стороны подчеркнули "стремление к дальнейшему развитию разнопланового взаимодействия между Москвой и Дамаском как в двустороннем формате, так и на международных площадках" в интересах народов двух стран и с целью укрепления мира и стабильности в Сирии и на Ближнем Востоке в целом.