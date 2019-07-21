{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Главы МИД РФ и Сирии обменялись поздравлениями в честь 75-летия установления дипотношений

Сергей Лавров и Валид Муаллем в своих поздравительных телеграммах подчеркнули стремление к дальнейшему развитию разнопланового взаимодействия между Москвой и Дамаском

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Главы внешнеполитических ведомств России и Сирии Сергей Лавров и Валид Муаллем обменялись в воскресенье поздравительными телеграммами по случаю 75-летия установления дипломатических отношений между странами. Сообщение об этом размещено на сайте МИД России.

"Главы внешнеполитических ведомств отметили традиционно дружественный характер российско-сирийских отношений, которые в последние годы вышли на новый уровень сотрудничества, в том числе в контексте решающего вклада России в борьбу с терроризмом в Сирии", - говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что стороны подчеркнули "стремление к дальнейшему развитию разнопланового взаимодействия между Москвой и Дамаском как в двустороннем формате, так и на международных площадках" в интересах народов двух стран и с целью укрепления мира и стабильности в Сирии и на Ближнем Востоке в целом.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичСирияРоссия
Медведев поздравил сирийского коллегу с 75-летием установления дипотношений РФ и Сирии
Глава российского правительства выразил убеждение, что активная совместная работа правительств двух стран "будет способствовать дальнейшему укреплению практической кооперации"
Читать полностью