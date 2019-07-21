Медведев поздравил сирийского коллегу с 75-летием установления дипотношений РФ и Сирии

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поздравил своего сирийского коллегу Имада Хамиса с 75-летием установления дипломатических отношений между двумя странами. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба российского кабмина.

"Россию и Сирию связывают дружественные и партнерские отношения. Поступательно развивается торгово-экономическое, культурное и гуманитарное взаимодействие. Реализуются крупные инвестиционные проекты в различных сферах", - отмечается, в частности, в поздравительном послании.

Глава российского правительства выразил убеждение, что активная совместная работа по правительственной линии по актуальным вопросам двусторонней повестки дня "будет способствовать дальнейшему укреплению практической кооперации, создаст условия для продвижения новых перспективных инициатив в широком спектре областей".