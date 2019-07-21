Кандидат от КПРФ Владимир Фирсов подал документы на выборы губернатора Курской области

ТАСС, 21 июля. Курское региональное отделение КПРФ выдвинуло в качестве кандидата в губернаторы Курской области Владимира Фирсова. Соответствующие документы приняты для регистрации и будут рассмотрены в десятидневный срок, сообщила пресс-служба облизбиркома.

"Избирательная комиссия Курской области приняла документы для регистрации у Владимира Владимировича Фирсова, кандидата Курского регионального отделения политической партии "Коммунистическая партия Российской Федерации". В числе поступивших в облизбирком документов листы поддержки кандидата с 224 подписями "муниципального фильтра", собранными среди депутатов и избранных на прямых выборах глав муниципальных образований региона", - говорится на сайте облзибркома. По данным пресс-службы, избирательная комиссия в десятидневный срок проверит представленные документы и примет по ним мотивированное решение.

Фирсов стал вторым кандидатом на должность главы региона, представивший в комиссию документы для регистрации. Ранее сообщалось, что 19 июля избирательная комиссия зарегистрировала в качестве кандидата врио губернатора Романа Старовойта.

Фирсов родился в 1959 году в Курской области, окончил Каунасскую школу милиции МВД СССР. В 2005 году после увольнения по выслуге лет из органов внутренних дел работал на руководящих должностях в ОАО "КурскЭнергоСбыт" и ОАО "Курские электрические сети". В настоящее время является Уполномоченный по правам человека в Курской области.

Выборы губернатора в Курской области пройдут в единый день голосования 8 сентября 2019 года.