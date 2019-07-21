Рябков: Россия призывает развивать независимость от американской финансовой системы

КАРАКАС, 21 июля. /ТАСС/. Россия призывает международное сообщество развивать независимость от контролируемой США международной финансовой системы и доллара как ее основной валюты. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, выступая на встрече Группы друзей международного права в Каракасе.

"Мы должны защитить себя от политических злоупотреблений, осуществляемых с помощью американского доллара и американской банковской системы, - сказал он. - Мы должны превратить нашу зависимость в этой сфере в независимость. Давайте станем мультиполярными в сферах финансов и валюты".

Рябков отметил, что на примере Венесуэлы можно было видеть "бесстыдное присваивание активов, находящихся в западных банках". "Это один из примеров более широкой политики произвольного провоцирования кризисов с тем, чтобы добиться смены правительств, замены законно избранных политиков на американских протеже", - указал он.

Замглавы МИД РФ подчеркнул, что утверждения США и их единомышленников о том, что они пытаются создать "основанный на правилах миропорядок", не выдерживают критики. "Мы считаем, что это не "основанный на правилах миропорядок", а скорее навязанный и продиктованный миропорядок", - добавил высокопоставленный дипломат.

Рябков 20-22 июля находится в Каракасе для участия в министерской встрече Координационного бюро Движения неприсоединения. На полях этого форума проходит встреча Группы друзей международного права.

После начала политического кризиса в Венесуэле в январе этого года западные банки объявили о замораживании находящихся на их счетах активов законного правительства страны.