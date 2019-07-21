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Рябков: доводы Ирана по Stena Impero убедительнее позиции Лондона по танкеру в Гибралтаре

Замглавы МИД России назвал аргументы Великобритании "невнятными отсылками" к санкционному законодательству ЕС

КАРАКАС, 21 июля. /ТАСС/. Аргументация Ирана по ситуации с британским танкером Stena Impero гораздо убедительнее, чем была у властей Гибралтара и Великобритании при задержании танкера с иранской нефтью в Гибралтарском проливе. Об этом заявил в воскресенье журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

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"Аргументация, которую привела иранская сторона в подкрепление своих действий, многократно более убедительна, чем те невнятные отсылки к санкционному законодательству ЕС, которые были использованы местными властями Гибралтара при поддержке Лондона в момент ареста танкера под панамским флагом с грузом иранской нефти", - сказал он, сравнивая два инцидента с задержанием танкеров.

"Аргументация Ирана на порядок более правильная, чем аргументация Гибралтара и Лондона, которые занимаются пиратством. А Иран занимается заботой об экологии вод Ормузского пролива", - указал Рябков.

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ИранВеликобританияРоссияРябков, Сергей АлексеевичЗадержание иранского танкера в ГибралтареЗадержание Ираном британского танкера в Ормузском проливе
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