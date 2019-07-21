Косачев: Зеленскому удалось переформатировать Раду в более лояльную

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский решил задачу по переформатированию состава Верховной рады из оппозиционной в "относительно лояльную". Такое мнение выразил в воскресенье глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Экзитполы дают вполне прогнозируемую палитру нового расклада политических сил на Украине. Без всякого сомнения, Зеленскому удалось решить задачу-минимум: переформатировать Верховную Раду таким образом, чтобы превратить ее из оппозиционной в хотя бы относительно лояльную. Порошенко и иже с ним окончательно уходят в историю. Равно как и наиболее экстремистские политические силы Украины", - написал Косачев на своей странице в Facebook.

Он подчеркнул, что окончательный подсчет голосов по одномандатным округам покажет, удастся ли Зеленскому решить задачу-максимум - получить собственное большинство.

Сенатор также отметил, что сейчас для президента Украины начинается время настоящей ответсвенности, когда ссылаться на деструктивный парламент больше не получится. "Если его артистический период можно сравнить с политическим детством, то период между победой на президентских выборах и нынешним днем стал его отрочествам. Теперь в любом случае наступает президентская юность, ссылаться на деструктивный парламент больше не удастся", - считает Косачев.

По его мнению, в ближайшее время станет понятно, "достанет ли Зеленскому политической зрелости", чтобы выстроить в Верховной раде дееспособную коалицию и конструктивное сотрудничество с ней. "Детство и отрочество для президента Зеленского сегодня совершенно точно заканчиваются. Наступает время настоящей ответственности", - отметил глава комитета СФ.

Глава комитета Совета Федерации по международным делам также считает успехом второе место на выборах в Верховную раду партии "Оппозиционная платформа - за жизнь".

"Второе место "Оппозиционной платформы - за жизнь" само по себе почетно и успешно. Но вес этого второго места может оказаться любым от максимального до минимального в зависимости от окончательного расклада сил опять же по одномандатным округам. Держим пальцы, чтобы стрелка политических весов склонилась таки к максимальной отметке. От этого, кстати, во многом будут зависеть и перспективы восстановления двусторонних межпарламентских отношений", - написал Косачев на своей странице в "Фейсбуке".

По результатам экзитполов, президентская партия "Слуга народа" набирает от 42,7% до 44,4%. На втором месте - "Оппозиционная платформа - За жизнь" - от 11,5% до 12,5%. "Европейская солидарность" бывшего президента Петра Порошенко получает от 8,5% до 8,9%, "Батькивщина" Юлии Тимошенко - от 7,7% до 8,5%, "Голос" певца Святослава Вакарчука - от 6% до 6,5%.

Экзитполы проводили телеканал "112. Украина", телеканал ТСН, Киевский международный институт социологии (КМИС), Фонд "Демократические инициативы им. Илька Кучерива" и Украинский центр экономических и политических исследований им. Разумкова.