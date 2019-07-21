В Госдуме надеются на налаживание межпарламентского диалога по итогам выборов в Раду

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Итоги состоявшихся выборов в Верховную раду Украины дают возможность наладить межпарламентский диалог, по крайней мере, с партией "Оппозиционная платформа - За жизнь". Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС в воскресенье выразил глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

"Надежда такая есть всегда и, по крайней мере, я за него (за диалог) ратую. Со многими из тех, кто сегодня избрался, у меня в общем хорошие отношения. Как будет такая возможность, уж если мы с той же Грузией наладили взаимоотношения парламентские, пусть даже с оппозиционной партией ("Альянс патриотов Грузии"), то почему этого не сделать с Украиной?" - сказал Калашников.

По его словам, во всяком случае с "Оппозиционной платформой" депутаты Госдумы "точно могут начать разговор". Глава думского комитета также не исключил попыток налаживания контактов и с другими фракциями.

Калашников при этом заметил, что теперь больше свободы для принятия решений получил и президент Украины Владимир Зеленский, партия которого - "Слуга народа" - , согласно экзитполам получает первое место. "Он даже не может ни одного министра сменить, - указал депутат. - Надо дать ему возможность сформировать коалицию". "Мы увидим, как он будет относиться к русскому языку", - добавил он.

Комментируя результат партии "Европейская солидарность" бывшего президента Петра Порошенко, пока занимающей третье место, Калашников констатировал, что влияние экс-лидера страны существенно ослабло. "Его влияние практически не видно сегодня. Он пошумит еще, покричит, поездит по Европе. Это единственное, что у него получается хорошо - требовать санкции для России", - резюмировал парламентарий.

Данные экзитполов

По результатам экзитполов, "Слуга народа" набирает от 42,7% до 44,4%. На втором месте - "Оппозиционная платформа - За жизнь" - от 11,5% до 12,5%. "Европейская солидарность" получает от 8,5% до 8,9%, "Батькивщина" Юлии Тимошенко - от 7,7% до 8,5%, "Голос" певца Святослава Вакарчука - от 6% до 6,5%.

Экзитполы проводили телеканал "112. Украина", телеканал ТСН, Киевский международный институт социологии (КМИС), Фонд "Демократические инициативы им. Илька Кучерива" и Украинский центр экономических и политических исследований им. Разумкова.