Аксенов: политика Киева в вопросе Крыма вряд ли изменится с новым составом Верховной рады

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июля. /ТАСС/. Политика Украины по отношению к Крыму вряд ли изменится при новом созыве Верховной рады, считает глава Крыма Сергей Аксенов. Так он прокомментировал предварительные результаты выборов в украинский парламент, на которых лидирует партия "Слуга народа".

"Представители шоу-бизнеса в парламенте могут создать большинство, и судя по той риторике, которая есть сейчас, в отношении Крыма и в отношении Донецкой и Луганской народных республик, мне кажется, что [политическая] риторика не изменится. Потому каких-то смягчений ситуации пока ждать не стоит", - сказал Аксенов в воскресенье в эфире телеканала "Россия-24".

Он считает, что если большинство мест в Раде получат представители партии "Слуга народа", серьезных изменений украинской политики в вопросе блокады Крыма ждать не стоит.

При этом Аксенов считает позитивным трендом появление в украинском парламенте партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука, Юрия Бойко и Вадима Рабиновича, которая, по его мнению, настроена выстраивать отношения с Россией. Также он приветствовал тот факт, что украинцы не поддержали партии с националистическими взглядами.

Согласно результатам экзитполов, "Слуга народа" набирает от 42,7% до 44,4%. На втором месте - "Оппозиционная платформа - За жизнь" - от 11,5% до 12,5%. "Европейская солидарность" бывшего президента Петра Порошенко получает от 8,5% до 8,9%, "Батькивщина" Юлии Тимошенко - от 7,7% до 8,5%, "Голос" певца Святослава Вакарчука - от 6% до 6,5%.

Экзитполы проводили телеканал "112. Украина", телеканал ТСН, Киевский международный институт социологии (КМИС), Фонд "Демократические инициативы им. Илька Кучерива" и Украинский центр экономических и политических исследований им. Разумкова.