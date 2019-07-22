В Якутии сменили руководителя администрации главы и правительства

ЯКУТСК, 22 июля. /ТАСС/. Руководителем администрации главы и правительства Якутии назначен Афанасий Владимиров, который ранее занимал пост руководителя департамента по вопросам местного самоуправления администрации. О кадровых перестановках сообщил в своем Twitter глава региона Айсен Николаев.

"Афанасий Семенович Владимиров назначен руководителем администрации главы Республики Саха (Якутия) и правительства Республики Саха (Якутия)", - написал Николаев.

Экс-руководитель администрации Федор Борисов назначен заместителем Владимирова.

Владимиров был назначен главой департамента по вопросам местного самоуправления в 2018 году. До назначения на эту должность он занимал посты министра образования, министра по делам молодежи и семейной политике Республики Саха (Якутия).