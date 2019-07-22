Избирком в Забайкалье зарегистрировал первых двух кандидатов в губернаторы

ЧИТА, 22 июля. /ТАСС/. Избирательная комиссия Забайкальского края зарегистрировала первых кандидатов в губернаторы - это врио главы региона Александр Осипов и представительница Партии роста Яна Шпак. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь избиркома Наталья Козлова.

"Александр Осипов и Яна Шпак получили удостоверения кандидатов, они официально зарегистрированы", - сказала Козлова.

Ранее комиссия завершила прием подписей от претендентов на пост главы Забайкальского края. Представителям политических партий нужно было заручиться поддержкой 8% глав и депутатов муниципалитетов (349 подписей), то есть преодолеть муниципальный фильтр. Самовыдвиженцам предстояло еще и набрать 4 тыс. подписей зарегистрированных избирателей.

По словам Козловой, подписи в избирком предоставили пять кандидатов. Помимо Осипова и Шпак, это первый секретарь краевого комитета КПРФ Юрий Гайдук, представитель Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Елена Краузе и кандидат от партии "Патриоты России" Вячеслав Ушаков. Члены избирательной комиссии проверяют сданные ими документы.

Осипов - единственный самовыдвиженец из числа тех кандидатов, кто сдал подписи. При этом ранее его кандидатуру поддержали партии "Единая Россия", "Справедливая Россия", Аграрная партия и "Родина".

В октябре 2018 года президент РФ Владимир Путин принял отставку главы Забайкалья Натальи Ждановой и назначил Александра Осипова врио руководителя региона. Досрочные выборы губернатора пройдут в Забайкалье 8 сентября.