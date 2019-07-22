Кандидату в главы Комсомольска-на-Амуре от "Справедливой России" отказали в регистрации

ТАСС, 22 июля. Территориальная избирательная комиссия Комсомольска-на-Амуре отказала в регистрации в качестве кандидата на выборах главы города представителю "Справедливой России" Максиму Аликину из-за нарушения устава партии. Об этом ТАСС сообщил председатель комиссии Иван Мозоляк.

"Аликину Максиму Вячеславовичу отказано в регистрации по причине несоблюдения требований устава партии при выдвижении. Сначала они должны были согласовать кандидата, а потом выдвигать, сделали наоборот", - сказал Мозоляк.

Таким образом, на пост главы Комсомольска-на-Амуре сейчас претендуют 18 человек из 23, заявлявших о намерении бороться за должность. Два человека ранее снялись с выборов, одному самовыдвиженцу и кандидату от КПРФ отказали из-за замечаний к документам.

Выборы главы Комсомольска-на-Амуре пройдут 8 сентября. После досрочной отставки руководителя городской администрации Андрея Климова обязанности главы города исполняет Евгений Коршиков.