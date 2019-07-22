Курировавший проекты ФЦП замгубернатора Севастополя отправлен в отставку

СЕВАСТОПОЛЬ, 22 июля. /ТАСС/. Заместитель губернатора Севастополя Илья Пономарев, который курировал строительные проекты и реализацию федеральной целевой программы (ФЦП) в регионе, отправлен в отставку, сообщил в понедельник врио губернатора Михаил Развожаев на аппаратном совещании.

"Илья Вячеславович Пономарев - его я в пятницу попросил уйти в отставку", - сказал Развожаев.

42-летний Пономарев занял пост вице-губернатора Севастополя в 2016 году вскоре после того, как врио губернатора Севастополя стал Дмитрий Овсянников. Сначала Пономарев находился в статусе исполняющего обязанности, позднее вступил в должность. По данным сайта правительства, в его подчинении находились департаменты финансов, архитектуры и строительства, государственного строительного надзора и экспертизы, охраны объектов культурного наследия.

Президент РФ Владимир Путин 11 июля подписал указ, которым освободил от должности губернатора Севастополя 42-летнего Дмитрия Овсянникова по его просьбе. Врио главы региона был назначен 38-летний Михаил Развожаев, который ранее занимал должность руководителя исполкома ОНФ. 12 июля Развожаев был официально представлен в Севастополе.