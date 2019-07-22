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Кандидат от КПРФ Соболев подал документы для регистрации на выборах главы Ставрополья

Избирком будет принимать документы для регистрации до 24 июля

ПЯТИГОРСК, 22 июля. /ТАСС/. Ведущий инспектор Военного учебно-научного центра Сухопутных войск "Общевойсковая академия Вооруженных сил РФ" Виктор Соболев, выдвинутый региональным отделением КПРФ, подал пакет документов для регистрации кандидатом на выборах главы Ставрополья 8 сентября, сообщила в понедельник пресс-служба краевого избиркома.

"22 июля в избирательную комиссию Ставропольского края поступили документы для регистрации Виктора Соболева. Он представил листы поддержки кандидата на должность губернатора, список лиц, которые поставили свои подписи в листах поддержки кандидата, первый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда, сведения о трех кандидатурах для наделения полномочиями члена Совета Федерации … от кандидата на должность губернатора", - говорится в сообщении.

Документы для регистрации избирком принимает до 24 июля. Их подали также действующий губернатор края Владимир Владимиров, зампредседателя регионального парламента Александр Кузьмин, депутат гордумы Ставрополя и юрисконсульт частной компании Геннадий Ефимов.

Выдвижение кандидатов завершилось в ночь на 2 июля, о намерении участвовать в выборах заявили шесть человек. В качестве кандидатов на выборах главы Ставрополья выдвинулись: Владимиров ("Единая Россия"), Ефимов (ЛДПР), временно неработающий Николай Кряжев (Коммунистическая партия социальной справедливости), Кузьмин ("Справедливая Россия"), директор частной компании Валентин Смирнов ("Партия социальных реформ - прибыль от природных ресурсов - народу") и Соболев (КПРФ).

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