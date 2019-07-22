Новый посол России в Сербии передал президенту страны верительные грамоты

БЕЛГРАД, 22 июля. /ТАСС/. Новый посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко передал президенту страны Александару Вучичу верительные грамоты. Церемония передачи прошла в понедельник утром во дворце "Сербия", предназначенном для торжественных мероприятий. Перед дворцом посла ожидала красная дорожка и почетный караул сербской гвардии.

Как сообщает агентство Tanjug, российский дипломат обратился к президенту по-сербски, заявив, что для него "является честью передать сербскому лидеру верительные грамоты". Он подчеркнул, что "намерен работать над дальнейшим развитием сотрудничества России и Сербии, которое уже находится на исключительном уровне", передает агентство.