Заседание политдиректоров по ядерной сделке пройдет 28 июля

ВЕНА, 22 июля. /ТАСС/. Заседание Совместной комиссии Ирана и "пятерки" международных посредников (Россия, Великобритания, Германия, Китай, Франция) по обзору реализации ядерного соглашения с Ираном пройдет на уровне политических директоров 28 июля в Вене. Об этом сообщил ТАСС в понедельник постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Встреча на уровне политдиректоров пройдет 28 июля", - сказал Ульянов в ответ на вопрос, когда запланировано заседание Совместной комиссии по иранской ядерной сделке.

Предыдущая встреча политдиректоров по иранской ядерной программе состоялась в Вене 28 июня. Тогда же стороны договорились о проведении заседания на министерском уровне, однако, как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, такая встреча должна быть соответствующим образом подготовлена.

Проблема иранского ядерного досье резко обострилась после одностороннего выхода США из соглашения 8 мая 2018 года и введения против Ирана американских экономических санкций в сфере нефтяного экспорта. Ровно через год - 8 мая 2019 года - президент Ирана Хасан Роухани объявил о первом этапе сокращения Тегераном обязательств по ядерной сделке (остановка на 60 суток продаж обогащенного урана) и давал другим участникам два месяца (до 8 июля) на то, чтобы вернуться к выполнению соглашения. 7 июля Тегеран перешел ко второму этапу приостановки (объявил об обогащении урана свыше 3,67%) и пообещал сокращать обязательства каждые 60 дней, если другие участники не будут придерживаться достигнутых договоренностей. МАГАТЭ 1 и 8 июля подтвердило, что Иран превысил лимит запасов в 300 кг низкообогащенного урана и превысил уровень обогащения урана в 3,67%.

Совместный всеобъемлющий план действий был заключен Ираном с постоянными членами Совета Безопасности ООН (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция) и Германией в 2015 году. Сделка ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций ООН и односторонних ограничительных мер США и ЕС. Иран тогда обязался в течение 15 лет не обогащать уран более чем на 3,67% и поддерживать запасы обогащенного урана на уровне, не превышающем 300 кг, а также не сооружать дополнительных тяжеловодных реакторов, не накапливать тяжелую воду и не заниматься разработкой ядерного взрывного устройства.

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