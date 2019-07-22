Избирком Петербурга отменил отказ в регистрации 127 кандидатам в муниципальные депутаты

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 июля. /ТАСС/. Санкт-Петербургская избирательная комиссия (ГИК) рассмотрела 212 жалоб на решения избирательных комиссий муниципальных округов (ИКМО) города об отказе в регистрации кандидатам, выдвинутым на муниципальных выборах. Как сообщили ТАСС в понедельник в горизбиркоме, ГИК отменил 127 решений об отказе.

"Отменены 127 решений ИКМО об отказе в регистрации, 51 кандидат был зарегистрирован, по 76 кандидатам вопрос о регистрации обязали рассмотреть ИКМО", - сказал представитель горизбиркома.

Еще 85 жалоб на отказ в регистрации оставлены без удовлетворения.

Ранее ГИК отменил отказы в регистрации кандидатам, выдвинутым на выборах муниципальных образованиях Академическое, Коломна, Московская застава, Пулковский Меридиан, Сампсониевское, Сосновское, Шувалово-Озерки, Полюстрово, Остров Декабристов, Введенское, Литейный округ, Владимирский.

По данным горизбиркома, за период проведения избирательных кампаний поступило более 800 обращений по выборам депутатов муниципальных советов. ГИК Петербурга направил следователям материалы по факту нарушений в пяти ИКМО для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовных дел по статье 141 УК РФ ("Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий"). Для привлечения к административной ответственности на представителей муниципальных избиркомов также составлен ряд протоколов.

В начале избирательной кампании муниципальных депутатов ГИК обязал ИКМО работать без выходных при приеме документов, необходимых для регистрации кандидатов в депутаты муниципальных советов города, а в случае необходимости организовать работу в нерабочие часы по будням. Комиссия уже обратилась в прокуратуру с просьбой усилить контроль за соблюдением прав участников выборов. В единый день голосования, 8 сентября, в Петербурге планируется проведение выборов депутатов 110 муниципальных советов. Должно быть замещено 1550 мандатов. Муниципальные депутаты избираются на пять лет.