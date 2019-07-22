Два департамента по вопросам Арктики создадут в Минвостокразвития

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Структура Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики будет расширена за счет двух департаментов, которые будут заниматься вопросами развития Арктической зоны, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе ведомства.

В феврале президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче Минвостокразвития функций по развитию Арктики и о соответствующем переименовании министерства. Правительству поручено в трехмесячный срок уточнить полномочия министерства и определить штат сотрудников.

"В связи с расширением полномочий прежний штат не мог обеспечить качественное выполнение всех задач по развитию этих территорий. Вопросов, которые требуют решения в Арктике, много: это и разработка специальных преференциальных режимов и мер поддержки, а также развитие социальной сферы. Поэтому два новых департамента будут заниматься исключительно вопросами Арктической зоны", - говорится в сообщении.

Ранее в понедельник было опубликовано постановление правительства РФ, согласно которому число департаментов Минвостокразвития по профильным видам деятельности увеличилось с семи до девяти.