Лавров намерен обсудить с главой Женевского офиса ООН укрепление взаимодействия

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече в понедельник с главой Женевского офиса ООН Татьяной Валовой заявил, что планирует обсудить укрепление сотрудничества Москвы со Всемирной организацией.

"Для нас Женева - это вторая по значимости ооновская точка, как мы их называем. Мы тесно сотрудничаем со всеми штаб-квартирами организаций [Женевское отделение ООН, Конференция по разоружению], которые вы представляете, - сказал глава МИД. - Надеемся, что сегодняшняя встреча поможет более четко определить, какие дополнительные шаги мы можем совместно предпринять для углубления сотрудничества РФ со всеми учреждениями системы ООН".

Валовая, о назначении которой стало известно в мае, сменит на посту руководителя штаб-квартиры ООН в Женеве датчанина Михаэля Мёллера. Ранее она работала в должности министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии.