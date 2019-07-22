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Лавров намерен обсудить с главой Женевского офиса ООН укрепление взаимодействия

Глава МИД РФ отметил, что для Москвы Женева - это вторая по значимости ооновская точка

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече в понедельник с главой Женевского офиса ООН Татьяной Валовой заявил, что планирует обсудить укрепление сотрудничества Москвы со Всемирной организацией.

"Для нас Женева - это вторая по значимости ооновская точка, как мы их называем. Мы тесно сотрудничаем со всеми штаб-квартирами организаций [Женевское отделение ООН, Конференция по разоружению], которые вы представляете, - сказал глава МИД. - Надеемся, что сегодняшняя встреча поможет более четко определить, какие дополнительные шаги мы можем совместно предпринять для углубления сотрудничества РФ со всеми учреждениями системы ООН".

Валовая, о назначении которой стало известно в мае, сменит на посту руководителя штаб-квартиры ООН в Женеве датчанина Михаэля Мёллера. Ранее она работала в должности министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии.

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Лавров, Сергей ВикторовичРоссия
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