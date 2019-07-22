МИД РФ: соглашение между военными и оппозицией в Судане обеспечит стабилизацию в стране

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Россия исходит из того, что договоренности между военными и оппозицией в Судане обеспечат скорейшую стабилизацию в этой стране. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении МИД РФ по итогам встречи спецпредставителя президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя министра иностранных дел Михаила Богданова и члена Временного Военного совета Республики Судан Салахэддина Абдель-Халика.

В частности, стороны обсудили последнее развитие событий в этой стране в контексте подписанного 15 июля соглашения между военными и гражданской оппозицией в лице альянса "За свободу и перемены" о формировании временных административных органов власти.

"С российской стороны была выражена поддержка достигнутых договоренностей, призванных обеспечить скорейшую стабилизацию ситуации в дружественном Судане, - отметили в министерстве. - При этом подчеркивалась необходимость соблюдения принципа невмешательства во внутрисуданские дела и решения внутриполитических разногласий на основе широкого национального диалога".

На встрече также затрагивались вопросы дальнейшего укрепления российско-суданского сотрудничества в различных областях.