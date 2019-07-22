В аппарате омбудсмена начала работу горячая линия в преддверии выборов 8 сентября

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Горячая линия по защите прав избирателей начала работу в аппарате уполномоченного по правам человека в преддверии единого дня голосования, который пройдет 8 сентября. Об этом сообщается в понедельник на официальном сайте российского омбудсмена.

Как следует из релиза, "сообщения о возможных нарушениях будут принимать в период подготовки и проведения выборов с 9:00 до 18:00 мск, непосредственно в день голосования горячая линия будет работать с 8:00 и вплоть до закрытия избирательных участков".

Сообщить о предполагаемом нарушении можно будет по номерам +7 (906) 071-01-06 и +7 (906) 071-1340.

Кроме того, для "комплексного мониторинга за соблюдением прав граждан в единый день голосования в аппарате федерального омбудсмена также создадут рабочую группу, которая будет проводить мониторинг поступающих жалоб и отслеживать информацию, публикуемую в СМИ", указывается в сообщении.

В единый день голосования 8 сентября в 85 регионах РФ пройдет более пяти тысяч выборов разного уровня, в том числе выборы в 13 заксобраний, в 16 регионах в ходе прямых выборов изберут губернаторов, в 22 административных центрах - гордумы, а в трех региональных столицах - глав муниципальных образований. Кроме того, состоятся довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам (Хабаровский край, Новгородская, Свердловская и Орловская области).