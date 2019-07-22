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Шойгу обсудил с кубинской стороной обеспечение безопасности в Карибском регионе

Глава российского военного ведомства отметил важность сотрудничества Москвы и Гаваны

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Министр обороны России Сергей Шойгу провел встречу в Москве с заместителем председателя Совета министров Республики Куба Рикардо Кабрисасом Руисом, в ходе которой стороны обсудили вопросы безопасности в Карибском регионе. Об этом в понедельник сообщили в Минбороны РФ.

"Глава российского оборонного ведомства отметил важность российско-кубинского партнерства по обеспечению стабильности и безопасности в регионе", - сообщили в военном ведомстве.

Кроме того, стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной безопасности, а также по вопросам двустороннего сотрудничества и его перспективам.

Теги
Шойгу, Сергей КужугетовичКубаРоссия
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