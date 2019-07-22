В Ингушетии назначили исполняющими обязанности глав Минфина и Минобразования республики

МАГАС, 22 июля. /ТАСС/. Исполняющих обязанности министра финансов и министра образования назначили в Ингушетии на места чиновников, покинувших посты по собственному желанию, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона.

Ранее сообщалось, что министры образования и финансов Ингушетии Юсуп Костоев и Бекхан Оздоев подали заявления об отставке. Как сообщили ТАСС в пресс-службе администрации главы региона, заявления бывших министров об отставке уже подписаны врио главы республики Махмуд-Али Калиматовым.

"Исполняющим обязанности министра финансов республики назначен Багаудин Халухаев, а на должность и.о министра образования назначена Пятимат Угурчиева", - сказали в пресс-службе.

Багаудин Халухаев с 2009 года занимал должность заместителя министра финансов. Пятимат Угурчиева работала на должности заместителя министра образования с 2015 года.

Костоев возглавлял Минобразования региона с декабря 2016 года. Оздоев был назначен на должность министра финансов в феврале 2017 года. В середине июля от должности первого заместителя председателя правительства Ингушетии был освобожден Багаудин Оздоев - брат-близнец министра финансов Бекхана Оздоева, также написавший заявление об уходе по собственному желанию.