Калиматов утвердил в должности руководителя администрации главы Ингушетии

МАГАС, 22 июля. /ТАСС/. Врио главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматов назначил на должность руководителя администрации главы региона Муслима Яндиева, который ранее руководил администрацией главы республики в статусе исполняющего обязанности, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации главы республики.

"На должности руководителя администрации главы Махмуд-Али Калиматов утвердил исполнявшего обязанности руководителя Муслима Яндиева. Соответствующий указ уже подписан", - сказали в пресс-службе.

В 2013 году Яндиев работал мэром Карабулака, в 2016 году был назначен начальником управления внутренней политики в администрации главы республики. В 2018 году был назначен на должность министра по внешним связям, нацполитике, печати и информации. А в мае 2019 года экс-главой региона Юнус-Беком Евкуровым был назначен исполняющим обязанности руководителя администрации.