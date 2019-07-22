Лавров и Чавушоглу обсудили по телефону сирийский конституционный комитет

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу в телефонном разговоре в понедельник подтвердили заинтересованность в скорейшем формировании сирийского конституционного комитета. Об этом говорится в сообщении российского дипведомства.

"Стороны обсудили текущее состояние процесса политического урегулирования конфликта в САР в русле положений резолюции 2254 СБ ООН. Подтверждена обоюдная заинтересованность в скорейшем завершении формирования и начале работы конституционного комитета", - отметили в МИД.