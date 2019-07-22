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Кризис в Сирии
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Лавров и Чавушоглу обсудили по телефону сирийский конституционный комитет

В МИД России отметили, что стороны заинтересованы в скорейшем начале работы комитета

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу в телефонном разговоре в понедельник подтвердили заинтересованность в скорейшем формировании сирийского конституционного комитета. Об этом говорится в сообщении российского дипведомства.

"Стороны обсудили текущее состояние процесса политического урегулирования конфликта в САР в русле положений резолюции 2254 СБ ООН. Подтверждена обоюдная заинтересованность в скорейшем завершении формирования и начале работы конституционного комитета", - отметили в МИД.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичТурцияРоссияКризис в СирииЧавушоглу, Мевлют
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