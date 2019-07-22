МИД РФ: итоги выборов на Украине говорят, что народ устал от политики запугивания

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Итоги парламентских выборов на Украине свидетельствуют о том, что народ устал от политики запугивания, проводившейся предыдущими властями. Об этом говорится в распространенном в понедельник комментарии МИД РФ.

"Показательно, что националистические силы не получили широкой поддержки населения Украины. Довольно скромный результат продемонстрировала "Европейская солидарность" Петра Порошенко. Группировка экстремистов из "Свободы" и других радикальных организаций и вовсе не проходит в парламент. Все это свидетельствует о том, что народ Украины устал от политики запугивания и террора, проводившейся предыдущими властями. Можно, видимо, назвать прошедшее голосование "голосованием надежды", - заявили в дипведомстве.

Россия также рассчитывает, что новый состав парламента Украины мудро использует в мирных целях кредит доверия от народа.

"Продолжим внимательно следить за развитием ситуации на Украине. Рассчитываем, что кредит доверия от украинского народа, полученный новым составом парламента, будет им мудро использован в мирных целях и на благо населения всей страны, - отметили в министерстве. - Оценивать новые украинские власти предстоит по их практическим делам".

В ведомстве отметили, что окончательные выводы о "чистоте" избирательного процесса на Украине можно будет делать после отчетов международных мониторинговых миссий.

"Судя по официальным заявлениям, выборы прошли спокойно, без серьезных эксцессов. Вместе с тем окончательные выводы о "чистоте" избирательного процесса можно будет подводить после отчетов международных мониторинговых миссий, в том числе Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ", - подчеркнули в дипведомстве.

"К сожалению, как и на президентских выборах, к наблюдению не были допущены представители Российской Федерации. Подчеркнем также, что запрет Киевом открытия избирательных участков в украинских загранпредставительствах на территории России лишил возможности проголосовать порядка 3 млн украинских граждан, находящихся в нашей стране", - напомнили в МИД.

Внеочередные выборы в Верховную раду прошли на Украине 21 июля. В настоящее время ЦИК Украины обработал более 76% протоколов. "Слуга народа" лидирует с 42,77% голосов, результат "Оппозиционной платформы - За жизнь" - 12,99%. Партия экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" занимает третье место с 8,31%. У "Батькивщины" - 8,08% голосов, у "Голоса" - 6,12%.