Эксперт: Зеленский в вопросе Донбасса после выборов не сможет говорить о нехватке власти

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский после парламентских выборов больше не сможет ссылаться на недостаток полномочий для урегулирования в Донбассе. Такое мнение в разговоре с корреспондентом ТАСС в понедельник высказал председатель совета Международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий.

"Владимир Зеленский и его партия "Слуга народа" давно ставили [перед собой] решение всех острых проблем. Ситуация, которая сложится на Украине, возможно, позволит президенту получить достаточное количество полномочий, для того чтобы реализовать свои планы, - обратил внимание Быстрицкий. - Зеленскому будет очень сложно сказать, что ему кто-то мешает и ситуация не позволяет".

"Мы можем получить на Украине власть, которая во всяком случае будет полномочна принимать какие-то решения, что уже само по себе интересно", - сказал он.

По мнению президента Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Е. М. Примакова Российской академии наук Александра Дынкина, у президента Украины теперь появились дополнительные рычаги влияния, которые позволят ему реализовать "политическую программу, в первую очередь восстановить мир на Донбассе".

"После завершения формирования правительства где-то с начала сентября наступит момент истины для Зеленского, чтобы показать реальные намерения, - считает Дынкин. - Общая усталость от затяжного конфликта и желание вывести Украину из экономической стагнации должны взять верх".

Внеочередные выборы в Верховную раду прошли на Украине 21 июля. Согласно результатам проведенного ТАСС анализа 60% обработанных ЦИК протоколов, партия Зеленского "Слуга народа" в новом составе парламента получает 241 место, что достаточно для формирования большинства. По партийным спискам партия может рассчитывать на 116 мест, а в мажоритарных округах - на 125.