Минюст хочет уточнить границы полномочий региональных и местных органов власти

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Минюст России сообщил о начале разработки законопроекта, призванного уточнить полномочия органов власти субъектов РФ и местного самоуправления. Об этом говорится в сообщении на сайте министерства.

"Законопроект разрабатывается в связи с тем, что в некоторых федеральных законах, регулирующих отдельные отрасли, нет четкого разграничения полномочий между уровнями публичной власти, а объемы собственных полномочий органов государственной власти субъектов РФ не соответствуют объему полномочий, установленных п. 2 ст. 26.3 федерального закона "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", - пояснили в министерстве.

В частности, "планируется привести названные положения Федерального закона "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" в соответствие с федеральными законами, регулирующими отдельные отрасли, а также уточнить и конкретизировать ряд полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления", - говорится в сообщении.

В уведомлении о начале разработки проекта закона говорится, что он готовится по поручению вице-премьера правительства РФ Виталия Мутко от 29 октября 2018 года и относится к сфере реализации госпрограммы "Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами".