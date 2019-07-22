Сенатор Ольга Тимофеева не сможет продолжить работу в Совете Федерации

СЕВАСТОПОЛЬ, 22 июля. /ТАСС/. Сенатор от законодательного собрания Севастополя Ольга Тимофеева не сможет продолжить работу в Совете Федерации после выборов депутатов, так как не может продолжить участие в выборах. Об этом Тимофеева сообщила ТАСС в понедельник.

Ранее сообщалось, что специалисты признали недействительными значительную часть подписей, собранных для регистрации на выборах в заксобрание партии "Родина", от которой баллотируется Тимофеева. В городской избирательной комиссии поясняли, что часть листов заполнены с отклонением от установленного образца: не вписаны даты рождения тех, кто собирал подписи. Также не все подписавшиеся проживают в Севастополе, часть информации вписана не сборщиком подписи и не подписантом, а делать этого по закону нельзя. Исправлять ошибки в листах партия не имеет права, и в понедельник принято решение об отказе в регистрации партии "Родина" на выборах в законодательное собрание Севастополя.

"Пять партий, в том числе "Родина", отстранены от выборов - подписи признаны недействительными", - сказала Тимофеева. Также она подтвердила, что не сможет в будущем претендовать на место сенатора, если не станет депутатом. "Фактически, я остаюсь за определенными пределами политической активности", - отметила Тимофеева.

Сенатор подчеркнула, что члены "Родины" признают недочеты в подписных листах, но считают их незначительными и формальными, так как нарушения касаются не подписавшихся людей или партийного списка, а оформления записей о сборщиках подписей.

Согласно данным на сайте Совета Федерации, Тимофеева стала сенатором 21 октября 2014 года - после того, как был выбран первый созыв заксобрания после воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Входит в комитет Совета Федерации по международным делам. Срок ее полномочий истекает вместе с полномочиями нового созыва регионального парламента.

Вторым сенатором, от исполнительной власти Севастополя, является член комитета Совфеда по обороне и безопасности Валерий Куликов, который стал сенатором в сентябре 2017 года.