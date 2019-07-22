Замглавы МИД РФ обсудил с послом Сирии восстановление инфраструктуры страны

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов и посол Сирии в Москве Рияд Хаддад на встрече в понедельник рассмотрели вопросы восстановления социально-экономической инфраструктуры арабской республики. Об этом говорится в сообщении российского дипведомства.

"Состоялся обстоятельный обмен мнениями о развитии ситуации в Сирии и вокруг нее. При этом особое внимание было уделено проблематике восстановления социально-экономической инфраструктуры страны и создания условий для возвращения беженцев и внутренне перемещенных лиц", - отметили в МИД.

Затрагивались также некоторые вопросы дальнейшего укрепления российско-сирийского многопланового сотрудничества, добавили в министерстве.

Встреча состоялась по просьбе главы сирийского диппредставительства.