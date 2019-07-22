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Парламентские выборы на Украине - 2019

В Госдуме выступили за возобновление межпарламентского диалога с Радой

Он поможет положить конец "вывихнутому антагонизму" между Москвой и Киевом, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель комитета по международным делам Госдумы РФ Леонид Слуцкий Сергей Мальгавко/ТАСС
Описание
Председатель комитета по международным делам Госдумы РФ Леонид Слуцкий
© Сергей Мальгавко/ТАСС

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Контакты с Украиной на парламентском уровне необходимо возобновлять, чтобы положить конец разногласиям между Киевом и Москвой. Такую точку зрения в эфире телеканала "Россия-24" высказал в понедельник председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

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"Что касается парламентской дипломатии, если сейчас наладить осторожно, мало-помалу, шаг за шагом сотрудничество с Верховной радой, я считаю, можно сделать очень и очень много. Необходимо это сотрудничество налаживать", - сказал Слуцкий.

Он пояснил, что подобный диалог между парламентариями был бы "весьма конструктивным" и позволил бы не только обсудить минские договоренности и международную повестку, но и "положить конец тому вывихнутому антагонизму, который сегодня существует между Киевом и Москвой".

Внеочередные выборы в Верховную раду прошли на Украине 21 июля. Явка избирателей составила 49,84%. Она стала самой низкой за всю историю парламентских выборов на Украине. Из 29 млн граждан, внесенных в списки для голосования, на участки не пришли более 14,7 млн человек. Партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" после обработки 80,61% протоколов набирает 42,85% голосов.

В парламент проходят еще четыре партии. "Оппозиционная платформа - За жизнь" с 12,97% голосов, "Европейская солидарность" экс-президента Петра Порошенко - с 8,33%, "Батькивщина" бывшего премьера Юлии Тимошенко - с 8,10% и "Голос" музыканта Святослава Вакарчука - с 6,07%.

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