Рябков обсудил с руководством Венесуэлы взаимодействие в международных организациях

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков в ходе визита в Каракас обсудил с руководством Венесуэлы взаимодействие двух стран в международных организациях и вопросы торгово-экономического сотрудничества. Об этом говорится в опубликованном в понедельник сообщении МИД РФ.

Рябков был принят президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, исполнительным вице-президентом Дельси Родригес, министром иностранных дел Хорхе Арреасой, а также провел раздельные консультации с заместителями главы МИД республики. "В ходе двусторонних встреч подтверждена безальтернативность урегулирования внутренних разногласий самими венесуэльцами мирным переговорным путем. С российской стороны была выражена поддержка прямому диалогу между правительством и оппозицией, ведущемуся при посредничестве Норвегии", - отметили в дипведомстве.

"Обсуждены текущие вопросы взаимодействия России и Венесуэлы в международных организациях, двустороннего торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, взаимной поддержки", - подчеркнули в МИД.

Рябков также принял участие в министерской встрече Координационного бюро Движения неприсоединения (ДН). "В ходе пленарного заседания встречи он выступил с заявлением по тематике отношений Россия-ДН, в котором также обратил внимание на неприкрытые попытки группы стран оказать давление на Венесуэлу", - указали на Смоленской площади.

"В присущей работе ДН конструктивной атмосфере участники мероприятия обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня, включая тематику развития, укрепления многосторонних начал в решении глобальных проблем. Выступавшие подчеркивали необходимость соблюдения Устава ООН и таких норм международного права, как невмешательство во внутренние дела, взаимное уважение суверенитета и территориальной целостности государств, права наций на самоопределение, неприменение силы и угрозы силой", - отметили в министерстве.

На полях мероприятия также состоялись отдельные встречи Рябкова с главами делегаций Вьетнама, Катара и ЮАР.