Избирком отказал в регистрации пяти партиям на выборах в парламент Севастополя

СЕВАСТОПОЛЬ, 22 июля. /ТАСС/. Избирательная комиссия Севастополя отказала в регистрации на выборах в парламент Севастополя непарламентским партиям "Великое Отечество", "Родина", "Зеленые", Партии ветеранов России и Партии дела, которые допустили нарушения в документах и подписанных листах. Решение принято на заседании избиркома в понедельник.

"[Решение] об отказе в регистрации городского списка кандидатов в депутаты второго созыва Законодательного собрания города Севастополя, выдвинутого всероссийской политической партией "Родина", принято единогласно", - сказал председатель комиссии Сергей Даниленко.

Зампредседателя избиркома Лидия Басова уточнила, что сборщиками подписей в поддержку партии "Родина" указаны не все личные данные, которые должны быть вписаны собственноручно. Неполные или недостоверные сведения об избирателях приведены в 70% случаев. Она добавила, что подобные нарушения были и у отделения Российской экологической партии "Зеленые".

Партии дела отказали в регистрации, так как в списках не была выделена первая тройка кандидатов, за которых предлагалось бы голосовать в списке партии. Партия ветеранов России не указала, что один из кандидатов имеет погашенную судимость. У партии "Великое Отечество" часть подписей были признаны недействительными из-за нарушений в оформлении или ошибок в сведениях о подписавшихся. Признанных действительными подписей не хватило для регистрации.

Ранее сообщалось, что после проверки документов специалисты избиркома забраковали часть подписей, которые были собраны в поддержку пяти непарламентских партий на выборах в Законодательное собрание, так как они принадлежат умершим людям или тем, кто не проживает в Севастополе. В ряде случаев неправильно были оформлены подписные бланки или предоставлены не все сведения о кандидатах. Всего документы для участия в выборах подавали 11 партий. Списки четырех парламентских партии ("Единая Россия", ЛДПР, КПРФ, "Справедливая Россия") были зарегистрированы ранее. Решение о регистрации списков партий "Коммунисты России" и "Пенсионеры за социальную справедливость" принято в понедельник.

Как отметил Даниленко в разговоре с журналистами, партии могут оспорить решение избиркома в суде. "Суд может изменить [число зарегистрированных партий] и в большую, и в меньшую сторону. В суд можно подать в течение 10 дней с момента принятия нами решения, и суд обязан рассмотреть в течение 10 дней после поступления, но практика показывает, что суды рассматривают как правило в еще сжатые сроки", - уточнил глава избиркома. Он добавил, что также обжаловать решение можно в Центральной избирательной комиссии.

О выборах

Выборы депутатов Законодательного собрания Севастополя второго созыва пройдут 8 сентября. Парламент Севастополя состоит из 24 депутатов: 16 из них будут избраны по партийным спискам, восемь - по одномандатным округам. Действующий депутатский корпус был избран в сентябре 2014 года, вскоре после воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.