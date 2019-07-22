Совфед обсудит около 70 законов, заслушает доклады омбудсмена и главы Минсельхоза

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Совет Федерации обсудит на пленарном заседании во вторник ряд законов, в том числе об усилении ответственности за воспрепятствование работе медиков, оформление диагностической карты без проведения техосмотра автомобиля и подделку документов. Также сенаторы заслушают доклады министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева в рамках "правительственного часа" и уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, которая расскажет о своей деятельности за 2018 год.

В начале пленарного заседания, в предварительной повестке которого значится около 70 законов, будет рассмотрен вопрос об освобождении государственного советника юстиции первого класса Владимира Малиновского от должности заместителя генпрокурора РФ в связи с выходом на пенсию по выслуге лет. Как сообщил в ходе предварительного обсуждения вопроса глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, Малиновский будет работать советником генпрокурора РФ, "так как ему необходима немного меньшая служебная нагрузка по состоянию здоровья".

Усиление ответственности

Сенаторы намерены обсудить пакет законов, ужесточающий наказание за создание помех работе медиков, включая отказ пропустить машину скорой помощи на дорогах. В частности, Уголовный кодекс (УК) дополняется новой статьей, в соответствии с которой воспрепятствование "в какой бы то ни было форме законной деятельности медицинского работника", ставшее причиной тяжкого вреда здоровью пациента, может повлечь лишение свободы на срок до двух лет, принудительные работы или штраф в размере до 80 тыс. рублей. В случае смерти пациента срок лишения свободы может увеличиться до четырех лет. Кодекс РФ об административных правонарушениях дополняется штрафами в размере от 4 тыс. до 5 тыс. рублей в случае, если создание помех работе медицинских работников не привело к ухудшению состояния пациента.

Кроме того, ужесточается наказание для водителей, не пропустивших скорую помощь или другие машины экстренных служб со включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом. Сейчас за такое нарушение установлен штраф в размере 500 рублей, либо лишение прав на срок до трех месяцев. Закон повышает штрафы до 3 тыс. - 5 тыс. рублей. При этом срок лишения водительских прав также увеличивается и составит от трех месяцев до года.

Также сенаторы планируют обсудить пакет законов, которыми устанавливается ответственность с максимальными штрафами до 300 тыс. рублей за оформление поддельных диагностических карт техосмотра (ТО) автомобиля без его реального прохождения, равно как и за передачу данных в единую автоматизированную информационную систему о прохождении ТО в том случае, если на самом деле он не проводился.

Кроме того, устанавливается уголовная ответственность за осуществление деятельности по проведению ТО без аккредитации оператора технического осмотра. В случае совершения преступления группой лиц предусмотрено тюремное заключение на срок до пяти лет.

Еще один пакет законов предусматривает ужесточение ответственности за подделку документов. Так, за подделку паспорта гражданина или удостоверения личности "в целях их использования или сбыт таких документов" увеличиваются с двух до трех лет сроки ограничения или лишения свободы, а также принудительных работ. Одновременно устанавливается наказание за приобретение, хранение, перевозку в целях использования или сбыта, а также за использование заведомо поддельных паспорта гражданина, удостоверения, штампов, печатей или бланков. За совершение этих преступлений предусматривается ограничение или лишение свободы, либо принудительные работы на срок до 1 года.

О зарплатных картах

Совет Федерации планирует рассмотреть поправки в Трудовой кодекс РФ, гарантирующие работникам право выбрать кредитную организацию для перечисления зарплаты. "Закон увеличивает срок с пяти рабочих дней до пятнадцати календарных дней до дня выплаты заработной платы, в течение которого работник обязан уведомить работодателя о замене кредитной организации для перечисления зарплаты в порядке, определяемом в коллективном или трудовом договорах", - пояснил зампред комитета СФ по социальной политике Игорь Фомин накануне рассмотрения закона.

Также будет рассмотрен закон, уточняющий основные параметры бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) на 2019 год в связи с ратификацией протокола о внесении изменений в межправительственное соглашение с Казахстаном о порядке медицинского обслуживания персонала космодрома "Байконур", жителей города Байконур, поселков Торетам и Акай в условиях аренды Россией космодрома. Как отметила член комитета по соцполитике Татьяна Кусайко, речь идет об актуализации сведений о численности лиц, застрахованных по обязательному медицинскому страхованию.

"Указанным протоколом предусматривается исключение граждан, проживающих в городе Байконуре, но не являющихся работниками российских организаций комплекса "Байконур", из числа застрахованных лиц", - отметила сенатор.

В связи с этим сокращается объем поступлений страховых взносов на ОМС неработающего населения Байконура и общий объем доходов бюджета фонда на 145,5 млн рублей. Сокращается также объем субвенции, предоставляемой бюджету территориального фонда ОМС Байконура и общий объем расходов бюджета ФОМС на 239,1 млн рублей, объем дефицита бюджета ФОМС на 93,6 млн рублей.

В предварительную повестку заседания также включены законы о географическом указании места происхождения товара как объекте интеллектуальных прав, об упрощении порядка декларирования доходов депутатов сельских поселений, о введении альтернативных мер ответственности муниципальных депутатов за предоставление недостоверных или неполных сведений о доходах, о совершенствовании примирительных процедур, об упрощении использования бюджетных средств для достройки проблемных объектов недвижимости, о создании федеральной схемы обращения с отходами I и II классов опасности.

"Правительственный час"

В ходе "правительственного часа" министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев расскажет сенаторам о долгосрочной стратегии развития рыбохозяйственного комплекса страны.

Как отмечается в проекте постановления СФ, подготовленном комитетом по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, достижение целей и решение задач, предусмотренных в проекте стратегии развития рыбохозяйственного комплекса РФ на период до 2030 года, "возможно при создании механизмов, способствующих повышению инвестиционной привлекательности рыбной отрасли, обновлении и модернизации основных производственных фондов и объектов инфраструктуры, в том числе строительстве современного рыбопромыслового флота и высокотехнологичных рыбоперерабатывающих заводов, повышении глубины переработки производимой рыбной продукции и увеличении доли такой продукции при экспортных поставках".

Члены комитета предлагают рекомендовать правительству РФ ускорить рассмотрение и утверждение стратегии развития рыбохозяйственного комплекса России на период до 2030 года. Кроме того, рекомендуется обеспечить сохранение действующего механизма предоставления права на добычу водных биоресурсов, за исключением крабов, в отношении которых выделены квоты вылова, на срок действия договоров, а также обеспечить переоформление договоров на рыбопромысловые участки до 31 декабря 2019 года и так далее.

Региональным органам власти рекомендуется обеспечить разработку и принятие программ долгосрочного развития рыбохозяйственных комплексов субъектов РФ.

Документ планируется к принятию по итогам "правительственного часа".

Доклад о деятельности омбудсмена

С докладом о деятельности уполномоченного по правам человека в РФ за 2018 год на пленарном заседании выступит Татьяна Москалькова. В ходе предварительного обсуждения доклада на заседании комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству омбудсмен сообщила, что за прошлый год к ней поступило 38 тыс. обращений, в том числе 1700 коллективных. Количество жалоб на нарушение прав граждан в уголовном процессе, как и в целом, по ее словам, несколько уменьшилось.

"Основная причина этого - мощная законодательная работа, которая велась в прошлом году по укреплению гарантий прав человека, включая вопросы многодетных семей, материнского капитала и другие. Тем не менее на фоне общего снижения у нас видны тенденции увеличения количества обращений в сфере расследования преступлений и рассмотрения дел в судах. Почти в два раза выросло количество жалоб на необоснованные отказы в возбуждении уголовного дела, а, стало быть, на отказ в доступе к правосудию", - сообщила Москалькова.

Она призвала сенаторов обратить внимание на необходимость законодательного совершенствования стадии возбуждения уголовного дела и укрепления защиты прав потерпевших.

Члены комитета в свою очередь отметили эффективность работы омбудсмена. "Как и в предыдущие годы, к достоинствам доклада можно отнести подробный анализ ситуации с правами человека в Российской Федерации, основанный на различных источниках, наличие конкретных примеров работы уполномоченного и предложений по решению выявленных проблем, визуальной информации, приложений. Так, можно отметить наглядность информации о географии востребованности гражданами тех или иных прав и свобод человека и гражданина, а также их нарушения, структуры обращений, временной динамики происходящих в данной сфере процессов", - отметил глава комитета по законодательству Андрей Клишас.

Также традиционно, по его словам, в докладе приводятся результаты мониторинга общественного мнения о правах и свободах человека и гражданина, которые осуществлялись Фондом "Общественное мнение" в рамках сотрудничества с уполномоченным, "что позволяет сделать вывод о тенденциях в оценках населением уровня соблюдения прав граждан".

Обсудив доклад о деятельности уполномоченного по правам человека в РФ за 2018 год, комитет рекомендовал Совету Федерации принять его к сведению.