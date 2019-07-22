Общегородское тестирование системы электронного голосования пройдет в Москве

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Открытое тестирование системы дистанционного электронного голосования пройдет на базе официального портала мэра Москвы mos.ru во вторник. Осенью система будет использована на выборах депутатов в Московскую городскую думу седьмого созыва. Регистрация на участие в проверке программного обеспечения завершилась 22 июля.

Голосование пройдет 23 июля с 08:00 до 20:00 мск. Жителям столицы предложат ответить на вопрос: "Как вы считаете, что нужно делать с бездомными собаками и кошками в Москве?" Ответив, горожане протестируют программное обеспечение.

Тестовое голосование проводится для проверки системы, выявления возможных технических нюансов, а также для создания максимально удобного и понятного пользователям интерфейса голосования. Система электронного голосования на выборах в Мосгордуму будет использоваться впервые.

Программное обеспечение было разработано столичным департаментом информационных технологий в соответствии с требованиями Мосгоризбиркома. В основе системы - технология блокчейна. Электронный анонимный бюллетень будет храниться в блокчейн-системе, к которой подключено множество пользователей. При попытке изменить информацию все участники сети автоматически увидят произошедшие изменения.

Для участия в проверке системы, как и на предстоящих выборах, необходимо подать заявку через личный кабинет на портале mos.ru. Проголосовать смогут только те пользователи, которым исполнилось 18 лет и которые зарегистрированы в Москве. В профиле должны быть указаны подтвержденные паспортные данные, адрес, СНИЛС и номер мобильного телефона. Участие в электронном голосовании добровольное.

Электронный бюллетень для голосования аналогичен бумажному. На процедуру голосования отводится 15 минут, за которые избиратель должен поставить знак напротив одного из кандидатов. Информация о бюллетене не остается ни в браузере пользователя, ни на сервере администратора, что позволяет сохранить тайну голосования. Результат сразу отправляется в блокчейн-систему, в которой также проходит подсчет голосов.

Выборы в Мосгордуму

Выборы депутатов в столичный парламент назначены на 8 сентября. Зарегистрировано 233 кандидата, из них от партий - 171 кандидат - и 62 самовыдвиженца. Отказано в регистрации 57 кандидатам, из них от партий - 18 кандидатам - и 39 самовыдвиженцам. От трех парламентских партий на выборы идут 129 человек: от КПРФ - 44 кандидата, от ЛДПР - 45 кандидатов и от партии "Справедливая Россия" - 40 кандидатов. Также зарегистрированы кандидаты от партий "Яблоко", "Коммунисты России", "Родина", "Зеленые" и Партии роста.

На предстоящих выборах в столичный парламент будет проведен эксперимент по электронному голосованию в избирательных округах № 1 (Зеленоград), № 10 (Бибирево, Лианозово, Северный) и № 30 (Чертаново Центральное и Южное). Для этого Госдума на заседании 21 мая приняла в третьем чтении пакет из трех законопроектов, один из которых регулирует пилотное электронное голосование на выборах в Мосгордуму 8 сентября. 29 мая президент России Владимир Путин подписал соответствующий закон.

Чтобы проголосовать онлайн, необходимо подать заявление через личный кабинет на портале mos.ru с 24 июля по 4 сентября включительно. Специальный штаб, который будет контролировать проведение электронного голосования на выборах в Мосгордуму 8 сентября, создан внутри Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами в столичный парламент.