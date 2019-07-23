Суд в Бурятии оштрафовал бывшего члена избирательной комиссии за фальсификацию выборов

ТАСС, 23 июля. Суд в Бурятии оштрафовал бывшего члена участковой избирательной комиссии за фальсификацию итогов голосования на выборах депутатов Народного Хурала - регионального парламента. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.

9 сентября 2018 года в Бурятии проходили выборы депутатов Народного Хурала. На ряде участков фиксировали нарушения, были возбуждены уголовные дела.

"Установлено, что в день выборов депутатов Народного Хурала Республики Бурятия в сентябре 2018 года осужденный в списке избирателей сфальсифицировал подпись местного жителя, свидетельствующую о получении им бюллетеня. Баргузинским районным судом виновному назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

В надзорном ведомстве отметили, что при вынесении приговора суд учел признание обвиняемым своей вины.