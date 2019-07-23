Избирком Петербурга отменил 170 отказов в регистрации кандидатам в муниципальные депутаты

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июля. /ТАСС/. Санкт-Петербургская избирательная комиссия (ГИК) признала незаконными и отменила еще 43 решения об отказе избирательных комиссий муниципальных округов (ИКМО) города в регистрации кандидатам в депутаты муниципальных советов. Об этом ТАСС во вторник сообщили в горизбиркоме.

ГИК рассмотрел около 300 жалоб на отказы в регистрации кандидатов. Накануне горизбирком сообщал об отмене 127 решений ИКМО.

"На заседании Санкт-Петербургской избирательной комиссии было отменено 43 решения об отказе в регистрации кандидатам, выдвинутым на выборах в 11 муниципальных образованиях. С учетом ранее принятых решений уже отменены 170 решений ИКМО об отказе в регистрации, 55 кандидатов было зарегистрировано, по 115 кандидатам вопрос о регистрации обязали рассмотреть ИКМО. С учетом того, что доводы, по которым ИКМО приняла решение об отказе, признаны несостоятельными и не основанными на законе", - сказали в горизбиркоме.

В ГИК также отметили, что в общей сложности Санкт-Петербургской избирательной комиссии было указано на неверные правовые позиции ИКМО, организующих выборы депутатов 23 муниципальных округах: Введенский, Пулковский меридиан, Новоизмайловское, Московская застава, Полюстрово, Ржевка, Остров Декабристов, № 7, Коломна, Георгиевское, Академическое, Княжево, Шушары, № 78, Дворцовый округ, Смольнинское, Лиговка-Ямская, Владимирский округ, Литейный округ, Шувалово-Озерки, № 15, Сосновское и Сампсониевское.

По данным горизбиркома, за период проведения избирательных кампаний поступило более 800 обращений по выборам депутатов муниципальных советов. ГИК Петербурга направил следователям материалы по факту нарушений в пяти ИКМО для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовных дел по статье 141 УК РФ ("Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий"). Для привлечения к административной ответственности на представителей муниципальных избиркомов также составлен ряд протоколов.

В начале избирательной кампании муниципальных депутатов ГИК обязал ИКМО работать без выходных при приеме документов, необходимых для регистрации кандидатов в депутаты муниципальных советов города, а в случае необходимости организовать работу в нерабочие часы по будням. Комиссия уже обратилась в прокуратуру с просьбой усилить контроль за соблюдением прав участников выборов. В единый день голосования, 8 сентября, в Петербурге планируется проведение выборов депутатов 110 муниципальных советов. Должно быть замещено 1550 мандатов. Муниципальные депутаты избираются на пять лет.