В Совфеде в закрытом режиме обсудят состояние стратегических ядерных сил России

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Комитеты Совета Федерации по международным делам и обороне и безопасности рассмотрят на совместном заседании в среду ежегодный доклад правительства РФ о состоянии стратегических ядерных сил России и ходе выполнения Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Информация об этом содержится на официальном сайте верхней палаты парламента.

С докладами по этому вопросу выступят заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков и первый заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ, генерал-лейтенант Виктор Познихир.

Как пояснил ТАСС глава комитета СФ по международным делам Константин Косачев, обсуждение доклада пройдет в закрытом от прессы режиме.

ДСНВ вступил в силу в 2011 году сроком на 10 лет, если не будет заменен до 2021 года новым соглашением. Он также может быть продлен не более чем на пять лет (до 2026 года) по обоюдному согласию сторон. Москва неоднократно призывала Вашингтон не затягивать с решением вопроса о возможности продления договора и характеризовала последний как "золотой стандарт" в области разоружения. Однако в конце октября 2018 года представитель Белого дома предупредил, что администрация едва ли даст согласие на продление ДСНВ. Двусторонние консультации по этому документу традиционно проходят в закрытом формате.