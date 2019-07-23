{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Парламентские выборы на Украине - 2019

Лавров обсудил по телефону с главой МИД Франции ситуацию вокруг Ирана и выборы на Украине

Стороны подтвердили необходимость полного выполнения минских соглашений

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его французский коллега Жан-Ив Ле Дриан во вторник провели телефонный разговор, стороны обсудили ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана и итоги парламентских выборов на Украине. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Условились продолжить предпринимать конкретные шаги по сохранению СВПД и снижению напряженности вокруг Ирана", - отметили в министерстве.

"Состоялся подробный обмен мнениями по итогам парламентских выборов на Украине, - добавили в российском внешнеполитическом ведомстве. - Министры подтвердили необходимость полного выполнения минских соглашений".

Кроме того, как сообщили в МИД, в качестве основных задач ливийского урегулирования министры выделили прекращение кровопролития и скорейший перезапуск политического процесса в стране без предварительных условий.

"Обсужден ряд вопросов двусторонней повестки дня, включая график предстоящих контактов", - резюмировали в министерстве.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичУкраинаИранРоссияФранцияЛе Дриан, Жан-ИвПарламентские выборы на Украине - 2019
МИД РФ: России непонятна идея США о коалиции для патрулирования Ормузского пролива
В ведомстве отметили, что Москва предложила свою концепцию коллективной безопасности в зоне Персидского залива
Читать полностью