В Госдуме может появиться Гайд-парк для выступлений депутатов

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Малый зал, расположенный рядом с залом пленарных заседаний Госдумы, может превратиться в Гайд-парк, где депутаты будут выступать с заявлениями по актуальным политическим темам, не нарушая при этом график законотворческого процесса. С такой инициативой выступил во вторник лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Взяв слово в начале пленарки, парламентарий обратил внимание, что палата в очередной раз отменила утренние политические десятиминутки из-за очень насыщенной повестки. "Согласен, у нас очень много всего в повестке дня, нужные стране законы, экономика, оборона. Но у меня такое рационализаторское решение: давайте в 12 часов мы начинаем обсуждение повестки дня, а с 11 до 11:40 в Малом зале пускай будут политические десятиминутки, будут выступать представители фракций, депутаты придут, журналисты, [сотрудники] аппарата, студенты, все, кто хотят", - предложил он.

По мнению Жириновского, законодатели могли бы использовать такую трибуну все три дня, когда проходят пленарные заседания, - во вторник, в среду и четверг. "Все это будет [транслироваться] в интернет. Не будет конфликта, что депутаты готовятся выступать, а им говорят: мы тут решили, что мы снимаем [десятиминутки]", - продолжил он. "Я согласен, но дайте другое место, дайте, наконец, Гайд-парк хотя бы депутатам Госдумы, за которых голосовали миллионы", - призвал он.

"Интересное предложение", - отреагировал председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Мы сможем, действительно, с одной стороны, дать возможность большему количеству депутатов выступить, с другой стороны, эта возможность будет тогда заранее подкреплена всеми, в том числе нашими информационными коммуникациями", - сказал он. "И с 11 до 12 у многих появится шанс выступить перед прессой, при этом в зал можно будет привести своих сторонников, - развил спикер идею Жириновского. - Они поучаствуют, будет группа поддержки, как сказал Владимир Вольфович, Гайд-парк будет в Малом зале".

Брюхаловка или Брехаловка

В этот момент один из депутатов обратил внимание Володина на использование этого термина Жириновским, который ранее множество раз с трибуны Госдумы резко критиковал коллег за употребление иностранных лексических заимствований. "Коллеги делают замечания, что вы отошли от принципа перестать иностранными словами называть то, что было бы правильно сформулировать на ваш манер", - с улыбкой заметил спикер.

"Согласен, когда я был в Сухуми, [видел, что] у них это место называется "Брюхаловка". Давайте и мы сделаем Малый зал - "Брюхаловка" с 11 до 12", - не растерялся лидер либерал-демократов. "Там это место на берегу моря, они приходят каждый день, последние новости обсуждают", - пояснил он. В связи с этим политик напомнил, что в России "демократия всего 30 лет, до этого был режим, когда вообще ничего нельзя было".

"Не дискредитируйте свою идею, - посоветовал в ответ Володин. - Она была светлая, интересная, привлекательная". "Понятно, что вы наехали на своих коллег - оппонентов из других фракций, но они хотели как лучше - призвали к тому, к чему вы нас призывали на протяжении всех последних лет, - не терять идентичности", - подчеркнул он.

После этого слово попросил председатель комиссии Госдумы по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами, мандатным вопросам и вопросам депутатской этики Отари Аршба. "Редчайший случай, чтобы Владимир Вольфович ошибся, но для Абхазии это очень известное место. Не "Брюхаловка", а "Брехаловка". Это разные вещи", - уточнил он для стенограммы.

"Эта идея требует проработки во фракциях, в профильном комитете. Было бы хорошо нам выработать позицию к осенней сессии", - подвел итог дискуссии Володин.