Памфилова просит Мосгоризбирком допустить членов ЦИК на заседания по жалобам кандидатов

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что попросит Мосгоризбирком допустить представителей ЦИК на заседания горизбиркома, где будут рассматриваться жалобы не допущенных до выборов в Мосгордуму кандидатов.

"Я очень настоятельно прошу, надеюсь что Мосгоризбирком не откажет нам в этом праве, чтобы представители ЦИК, члены и сотрудники аппарата, присутствовали на заседаниях комиссии, когда будут рассматриваться жалобы и обращения", - сказала Памфилова в ходе встречи с так называемыми независимыми кандидатами в депутаты Мосгордумы во вторник.