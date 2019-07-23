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Выборы в Мосгордуму - 2019
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Памфилова просит Мосгоризбирком допустить членов ЦИК на заседания по жалобам кандидатов

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что попросит Мосгоризбирком допустить представителей ЦИК на заседания горизбиркома, где будут рассматриваться жалобы не допущенных до выборов в Мосгордуму кандидатов.

"Я очень настоятельно прошу, надеюсь что Мосгоризбирком не откажет нам в этом праве, чтобы представители ЦИК, члены и сотрудники аппарата, присутствовали на заседаниях комиссии, когда будут рассматриваться жалобы и обращения", - сказала Памфилова в ходе встречи с так называемыми независимыми кандидатами в депутаты Мосгордумы во вторник.

Теги
Памфилова, Элла АлександровнаВыборы в Мосгордуму - 2019
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