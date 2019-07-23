Врио губернатора Мурманской области подал документы на регистрацию для участия в выборах

МУРМАНСК, 23 июля. /ТАСС/. Избирательная комиссия Мурманской области приняла документы на регистрацию для участия в выборах главы региона от врио губернатора области Андрея Чибиса, выдвинутого от "Единой России". Об этом сообщили во вторник ТАСС в избиркоме.

"Избирком принял документы на регистрацию в качестве кандидата от Андрея Чибиса", - сказали в избиркоме, добавив, что предложенные Чибисом кандидатуры в сенаторы будут озвучены после проверки документов, на которую отводится 10 дней.

Документы на регистрацию ранее также подали выдвиженцы от "Гражданской платформы" Виталий Измайлов, от Партии пенсионеров - Геннадий Тупикин и Михаил Антропов от КПРФ. Всего на выборы выдвинулись 15 человек - семеро выдвиженцев от партий и 8 самовыдвиженцев. Прием документов на регистрацию продлится по 24 июля. Выборы пройдут 8 сентября. Самовыдвиженцам, помимо прохождения 7%-ного муниципального фильтра, необходимо собрать почти 3 тыс. подписей избирателей.

В марте Марина Ковтун, возглавлявшая область с 2012 года, объявила, что подала президенту РФ Владимиру Путину заявление о досрочной отставке и не намерена участвовать в выборах главы региона. Врио губернатора был назначен замминистра строительства и ЖКХ Андрей Чибис.