{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Врио губернатора Мурманской области подал документы на регистрацию для участия в выборах

Всего участвовать в выборах в качестве кандидатов намерены 15 человек

МУРМАНСК, 23 июля. /ТАСС/. Избирательная комиссия Мурманской области приняла документы на регистрацию для участия в выборах главы региона от врио губернатора области Андрея Чибиса, выдвинутого от "Единой России". Об этом сообщили во вторник ТАСС в избиркоме.

"Избирком принял документы на регистрацию в качестве кандидата от Андрея Чибиса", - сказали в избиркоме, добавив, что предложенные Чибисом кандидатуры в сенаторы будут озвучены после проверки документов, на которую отводится 10 дней.

Документы на регистрацию ранее также подали выдвиженцы от "Гражданской платформы" Виталий Измайлов, от Партии пенсионеров - Геннадий Тупикин и Михаил Антропов от КПРФ. Всего на выборы выдвинулись 15 человек - семеро выдвиженцев от партий и 8 самовыдвиженцев. Прием документов на регистрацию продлится по 24 июля. Выборы пройдут 8 сентября. Самовыдвиженцам, помимо прохождения 7%-ного муниципального фильтра, необходимо собрать почти 3 тыс. подписей избирателей.

В марте Марина Ковтун, возглавлявшая область с 2012 года, объявила, что подала президенту РФ Владимиру Путину заявление о досрочной отставке и не намерена участвовать в выборах главы региона. Врио губернатора был назначен замминистра строительства и ЖКХ Андрей Чибис.

Теги
РоссияМурманская областьЧибис, Андрей Владимирович
Выборы в Мосгордуму - 2019
Мосгоризбирком рассмотрит жалобы участников выборов в гордуму в течение 10 дней
В Мосгоризбиркоме сообщили, что во всех случаях причина признания подписи избирателя недействительной - ошибка сборщика или самого кандидата
Читать полностью