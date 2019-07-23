Путин рассчитывает на успехи в развитии Кабардино-Балкарии

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в целом доволен развитием Кабардино-Балкарии и пожелал успехов в работе временно исполняющему обязанности главы республики Казбеку Кокову, который намерен добиться высоких темпов развития региона.

"В целом тенденции неплохие, я бы сказал, положительные, поэтому хочу пожелать вам успехов", - обратился глава государства к Кокову на встрече в Кремле.

"Главное, чтобы у вас выстроились хорошие рабочие отношения с федеральными министерствами, ведомствами, чтобы вовремя шло финансирование, ритмично, а вы были готовы к освоению тех средств, тех ресурсов, которые предусмотрены на соответствующие национальные проекты применительно к республике", - посоветовал Путин.

Врио руководителя Кабардино-Балкарии признал, что "несмотря на положительные тенденции социально-экономического развития, республика по многим показателям, к сожалению, отстает от среднероссийских показателей". "Это доля внутреннего регионального продукта на душу населения, это низкий уровень заработной платы, доходы населения. К великому сожалению, доля населения за чертой бедности сегодня составляет 24%", - привел примеры Коков.

Он подчеркнул, что поставил задачу "достичь темпов роста выше средних по экономике", поскольку "иного пути нет". "Для этого мы внесли коррективы во все стратегические документы, плановые документы, стратегию социально-экономического развития, что, считаем, совместно с реализацией майских указов, позволит изменить ситуацию в лучшую сторону", - отметил врио главы республики.

Развитие экономики и нацпроекты

Коков доложил президенту об основных тенденциях в экономике региона в первой половине 2019 года, в том числе о росте промышленного производства на 2%, сельхозпроизводства - на 2,8%, инвестиций в основной капитал - на 8%, а также о росте средней заработной платы на 2,5%, до уровня в 26,3 тыс. рублей. Кроме того, врио главы республики сообщил о росте в строительной сфере и розничной торговле. "Есть положительная динамика притока туристов в республику - порядка 7% по итогам первого полугодия", - добавил он.

По словам Кокова, основной акцент в работе регионального правительства по итогам 2018 года был сделан на оздоровлении государственных финансов. "Благодаря ряду мероприятий, комплексу мер, которые приняты по мобилизации налоговых и неналоговых доходов, а также при поддержке федеральных органов власти, удалось достичь снижения государственного долга на 1,8 млрд рублей, что позволило не нарушить Бюджетный кодекс и, соответственно, продолжить работу в первом полугодии 2019 года", - сказал врио главы республики.

Он добавил, что с учетом этих мер и полученных дополнительных доходов государственный долг Кабардино-Балкарии снизился с 12 млрд до 8 млрд рублей. Путин положительно оценил проделанную в этом направлении работу. Коков также сообщил, что бюджетные средства, которые регион сэкономил на процентах в связи с сокращением госдолга, будут направлены на различные социальные нужды.

Докладывая главе государства о реализации майского указа и национальных проектов, Коков сообщил, что регион уже получил из федерального бюджета 5,6 млрд рублей на эти цели. В частности, в рамках нацпроекта "Демография" в республике планируется построить 49 яслей на 2 860 мест, при этом 19 объектов будут введены в эксплуатацию уже в этом году. Также планируется построить несколько новых школ, чтобы ликвидировать в регионе проблему с обучением школьников во вторую смену.