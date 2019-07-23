Мосгоризбирком рассмотрит жалобы участников выборов в гордуму в течение 10 дней

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Члены Мосгоризбиркома рассмотрят все жалобы от участников выборов депутатов Мосгордумы VII созыва в 10-дневный срок, сообщила во вторник пресс-служба комиссии.

"Мосгоризбирком рассмотрит все обращения участников выборов в 10-дневный срок в установленном порядке. Если есть сомнения в объективности Мосгоризбиркома - можно обратиться в суд. Однако кандидаты, ругая избирательные комиссии, все-таки обращаются с жалобами именно в Мосгоризбирком, что свидетельствует о высоком уровне доверия к нашей работе", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, во всех случаях причина признания подписи избирателя недействительной - ошибка сборщика или самого кандидата. "Неправильное внесение данных, несвоевременная оплата изготовления подписных листов или несоблюдение их формы, неоговоренные исправления, невнесение необходимых сведений и другие нарушения - это вина сборщика или кандидата", - отмечается в сообщении.

Выборы депутатов в столичный парламент назначены на 8 сентября. Зарегистрировано 233 кандидата, из них от партий 171 кандидат и 62 самовыдвиженца. Отказано в регистрации 57 кандидатам, из них от партий 18 кандидатов и 39 самовыдвиженцев. От трех парламентских партий на выборы идут 129 человек: от КПРФ - 44 кандидата, от ЛДПР - 45 и от партии "Справедливая Россия" - 40. Также зарегистрированы кандидаты от партий "Яблоко", "Коммунисты России", "Родина", "Зеленые" и Партии роста.